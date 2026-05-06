Evacuatievlucht cruiseschip maakt tussenlanding op Gran Canaria

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 18:00
GRAN CANARIA (ANP) - Een van de twee vliegtuigen die onderweg waren met opvarenden van het cruiseschip Hondius, is uitgeweken naar Gran Canaria, blijkt uit trackinggegevens. De reden is onduidelijk.
Onderweg van Kaapverdië naar Amsterdam onderbrak het toestel de reis bij het Spaanse eiland, om vervolgens een tijdje rondjes te vliegen nabij de luchthaven. Aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) is het vliegtuig geland.
De twee vliegtuigen werden ingezet om mensen weg te halen die aan boord van de Hondius klachten ontwikkelden. Twee van hen werden erg ziek, de derde heeft voor zover bekend geen klachten meer. Wie aan boord is van welk vliegtuig, is onbekend.
Schiphol
Academische ziekenhuizen in Leiden en Düsseldorf kondigden aan dat ze ieder een patiënt zouden opvangen. Waar de derde evacué naartoe zou gaan, is niet duidelijk.
Het tweede medische vliegtuig heeft de vlucht voortgezet. Dat wordt in de loop van de avond verwacht op Schiphol.
