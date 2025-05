Cholerabacteriën hebben geheime wapens tegen virussen ontwikkeld

In de jaren negentig sloeg een cholera-uitbraak toe in grote delen van Latijns-Amerika. Meer dan een miljoen mensen raakten besmet en duizenden stierven. Wetenschappers hebben zich jarenlang afgevraagd waarom deze specifieke uitbraak zo catastrofaal was. Nu hebben ze eindelijk een antwoord gevonden.

De cholera-bacteriën die verantwoordelijk waren voor de Latijns-Amerikaanse ramp hadden een geheim wapen ontwikkeld. Ze beschikten over een uitgebreid arsenaal aan verdedigingssystemen tegen bacteriofagen. Dat zijn virussen die bacteriën aanvallen.

Wat de meeste mensen niet beseffen, is dat cholerabacteriën voortdurend in gevecht zijn met deze natuurlijke vijanden. Deze microscopische oorlog speelt zich overal af waar cholera voorkomt, en bacteriofagen kunnen daadwerkelijk helpen bij het beperken van uitbraken.

Resistenter dan andere stammen

De onderzoekers richtten hun aandacht op de zogenaamde WASA-stam (West African South American) van de cholerabacterie, die verantwoordelijk was voor de epidemie in de jaren negentig. Deze stam bleek bijzonder goed bestand tegen aanvallen van bacteriofagen, terwijl andere choleravarianten veel kwetsbaarder waren.

Door het DNA van de WASA-stam te analyseren, ontdekten de wetenschappers dat deze bacteriën maar liefst vier verschillende verdedigingssystemen hadden ontwikkeld. Elk systeem werkt op een unieke manier om virale aanvallen af te weren.

Dit verklaart mogelijk waarom de Latijns-Amerikaanse cholera-epidemie zo groot kon worden. Zonder natuurlijke virale "politieagenten" die de bacteriepopulatie in toom hielden, konden de WASA-stammen zich ongehinderd verspreiden. De bevindingen kunnen ons helpen om cholera beter te bestrijden.