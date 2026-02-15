FT: Uber breidt dit jaar maaltijdbezorging in Europa uit

SAN FRANCISCO (ANP) - Uber breidt zijn maaltijdbezorgingsdienst dit jaar uit naar zeven nieuwe Europese landen. De uitbreiding hoort bij een strategie waarmee de taxidienst en maaltijdbezorger hoopt de komende drie jaar 1 miljard dollar (ongeveer 842 miljoen euro) aan extra inkomsten te ontvangen. Dit meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT). Uber Eats is al actief in Nederland.

Het Amerikaanse bedrijf wil de dienst in 2026 lanceren in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen, Tsjechië, Griekenland en Roemenië. Met de uitbreiding gaat Uber concurreren met het in Finland gevestigde Wolt. Dat bedrijf werd in 2022 overgenomen door het Amerikaanse DoorDash.

Susan Anderson, hoofd bezorging bij Uber, stelt in de FT dat "de gevestigde orde zich comfortabel heeft genesteld" in de zeven landen. "We denken dat het tijd is om de lat hoger te leggen, de boel op te schudden en een betere kwaliteit te bieden in de hele sector", voegt ze daaraan toe.