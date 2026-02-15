Wie ooit een hand verse basilicum in een sudderende saus zag verschrompelen tot een grauwe brei, weet: timing is in de keuken minstens zo belangrijk als het recept. De vraag is niet óf je kruiden gebruikt, maar wannéér. Zachte, groene kruiden gedragen zich als sprinters: ze moeten pas vlak voor de finish het veld in.

Koks maken daarom een praktisch onderscheid tussen “hardlopers” en “sprinters”. Harde kruiden als rozemarijn, tijm, salie en laurier kunnen gerust een uur meekoken; hun aroma’s komen juist los door langere hitte. Zachte kruiden als basilicum, koriander, peterselie, bieslook, dille en munt verliezen bij lang koken snel kleur én karakter.​

Die kwetsbaarheid heeft alles te maken met vluchtige oliën: dat zijn de geurstoffen die je ruikt als je een blaadje basilicum kneust. Verhit je ze te lang, dan verdampen ze letterlijk via de afzuigkap. Daarom adviseren culinaire gidsen en chefs om de meeste zachte kruiden pas in de laatste minuut of zelfs van het vuur af toe te voegen, zodat alleen de restwarmte ze zachtjes “wakker kust”.

In de praktijk werkt dat verrassend simpel. Laat je stoof, curry of pastasaus eerst volledig gaar en op smaak worden met basis-kruiden en eventueel gedroogde specerijen. Haal de pan van het vuur, proef, corrigeer zout en zuur, en roer dan pas een royale hand verse peterselie, basilicum of koriander erdoor. Eén of twee keer omscheppen is genoeg; wat je wint is frisheid, kleur en een gerecht dat letterlijk geuriger boven het bord hangt.​

Zelfs klassiekers als knoflook en peper vragen om timing. Een deel van de knoflook kun je meekoken voor diepte en zoetheid, een klein deel kun je later toevoegen voor een frisse, scherpe toets. Met zwarte peper geldt: zuinig in het begin, royaal aan het eind, anders verbrandt hij en wordt bitter. Zo ontstaat een soort scenografie in de pan: de hardlopers bouwen het fundament, de sprinters zorgen voor de finale.

Waarom timing uitmaakt

Voedseltechnologen en kookscholen wijzen al jaren op het belang van vluchtige aroma’s in kruiden. Die bepalen een groot deel van wat wij als “vers” en “geurig” ervaren, maar worden boven ongeveer 80 tot 90 graden snel afgebroken of vervliegen. Daarom luidt in veel professionele kookopleidingen de vuistregel: harde kruiden mogen mee op het vuur, zachte kruiden voeg je toe in de laatste 1 à 2 minuten of pas aan tafel.