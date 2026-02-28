ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanhangers regime Iran de straat op in Teheran

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 19:48
anp280226178 1
TEHERAN (ANP/AFP) - Aanhangers van het Iraanse regime zijn zaterdag op motoren de straat opgegaan in hoofdstad Teheran. Ze zwaaiden met de Iraanse vlag en er was muziek, melden journalisten van AFP.
Het ging om een konvooi van een vijftigtal mensen. Die reden over de lange Valiasrstraat. Daar is het normaliter erg druk, maar na de Israëlische en Amerikaanse aanvallen was de weg grotendeels uitgestorven.
De bombardementen hebben op meerdere plekken in Iran voor paniek gezorgd. Inwoners zijn weggevlucht van plekken waar ze aanvallen vreesden.
Minuten na de eerste aanvallen begonnen zich in de hoofdstad ook al lange rijen te vormen bij bakkerijen en tankstations. Ook sloten veel winkels de deuren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

gandr-collage

Rob Jetten bejubeld in VI, Johan Derksen lyrisch: ‘Een fenomeen!’

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

Loading