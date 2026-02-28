Aanhangers regime Iran de straat op in Teheran

TEHERAN (ANP/AFP) - Aanhangers van het Iraanse regime zijn zaterdag op motoren de straat opgegaan in hoofdstad Teheran. Ze zwaaiden met de Iraanse vlag en er was muziek, melden journalisten van AFP.

Het ging om een konvooi van een vijftigtal mensen. Die reden over de lange Valiasrstraat. Daar is het normaliter erg druk, maar na de Israëlische en Amerikaanse aanvallen was de weg grotendeels uitgestorven.

De bombardementen hebben op meerdere plekken in Iran voor paniek gezorgd. Inwoners zijn weggevlucht van plekken waar ze aanvallen vreesden.

Minuten na de eerste aanvallen begonnen zich in de hoofdstad ook al lange rijen te vormen bij bakkerijen en tankstations. Ook sloten veel winkels de deuren.