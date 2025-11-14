FT: Washington beschuldigt Alibaba van hulp aan Chinese leger

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse overheid beschuldigt het Chinese webwinkelconcern Alibaba ervan technologische ondersteuning te bieden aan Chinese militaire "operaties" tegen doelen in de Verenigde Staten. Dat schrijft de Financial Times op basis van een veiligheidsmemo van het Witte Huis in handen van de Britse zakenkrant.

De memo bevat vrijgegeven "zeer geheime" inlichtingen over hoe het bedrijf achter onder meer AliExpress het Chinese leger helpt. Alibaba zou de autoriteiten in China daarbij toegang geven tot klantdata, waaronder IP-adressen, wifi-informatie en betalingsgegevens.

Of de beweringen kloppen, kon de krant niet achterhalen. Volgens de FT weerspiegelen ze in ieder geval de groeiende zorgen in de VS over Chinese clouddiensten en het vermogen van de Chinese overheid om toegang te krijgen tot en misbruik te maken van Amerikaanse data.

Alibaba spreekt de beschuldigingen tegen en noemt deze "complete onzin". "Dit is duidelijk een poging om de publieke opinie te manipuleren en Alibaba in diskrediet te brengen."