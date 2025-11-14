Trump probeert nieuwe ruzie Thailand en Cambodja te beslechten

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Trump heeft contact opgenomen met Thailand en Cambodja na het oplaaien van het grensconflict tussen de Zuidoost-Aziatische buurlanden. Het jongste geschil dreigt het door Trump bemiddelde vredesakkoord te doen mislukken, aldus het Witte Huis.

Trump heeft telefonisch contact gehad met Thailand en Cambodja in een poging opnieuw te bemiddelen in het conflict. Hij heeft ook contact opgenomen met buurland Maleisië om te helpen een einde te maken aan het geweld, meldde de Amerikaanse regering.

Thailand en Cambodja beschuldigen elkaar van de heropleving van geweld aan de grens. In juli leidden gevechten tot ruim veertig doden. Na vijf dagen ging een staakt-het-vuren in. Thailand heeft de vredesdeal opgeschort omdat Cambodja landmijnen zou hebben geplaatst.