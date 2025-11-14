ECONOMIE
CNN: experts VS proberen nieuwe kernproeven te voorkomen

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 19:40
anp141125228 1
WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse kernwapenspecialisten gaan de komende dagen vergaderen met het Witte Huis om president Trump ervan te overtuigen geen nieuwe kernproeven uit te voeren, melden bronnen aan CNN. Trump gaf eind oktober opdracht om direct te beginnen met het testen van kernwapens "op gelijke basis" met andere landen. Dat leidde wereldwijd tot verwarring.
"Rusland test en China test, maar daar praten ze niet over", zei Trump in het programma 60 Minutes van CBS. "Ik wil niet het enige land zijn dat niet test." Rusland en China ontkenden daarna tests te hebben uitgevoerd met kernkoppen.
Volgens CNN worden in de Verenigde Staten alle delen van nucleaire wapens getest, behalve het explosieve nucleaire materiaal in de kernkoppen. De laatste volledige kernproef van de VS was in 1992.
Experts van de National Nuclear Security Administration (NNSA) zouden Trump naar een werkbaar plan proberen te sturen. Als de president het daar niet mee eens is, kan hij alsnog een kernproef bevelen.
