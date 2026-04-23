ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fugro: impact Iranoorlog beperkt tot activiteiten in VAE en Qatar

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 7:58
anp230426057 1
LEIDSCHENDAM (ANP) - De directe impact van de oorlog in het Midden-Oosten is volgens Fugro grotendeels beperkt gebleven tot de activiteiten van het bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Qatar. Dat meldt de bodemonderzoeker en oliedienstverlener donderdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Ook spreekt het bedrijf van enkele indirecte gevolgen in andere landen en regio's.
Fugro blijft de situatie nauwlettend volgen en zegt ​​klaar te staan om waar nodig te reageren, waarbij de veiligheid van de medewerkers de hoogste prioriteit heeft. Het bedrijf richt zich door de uitdagende marktomstandigheden vooral op kostenbeheersing. Het eerder aangekondigde kostenbesparingsprogramma van 120 miljoen euro is inmiddels afgerond en Fugro zal indien nodig aanvullende maatregelen nemen.
De omzet daalde met ruim 2 procent in het eerste kwartaal. Topman Mark Heine sprak van een seizoensgebonden zwak kwartaal met uitdagende marktomstandigheden. Ook bleef de lagere activiteit in de offshore windsector de omzet drukken.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading