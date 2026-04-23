Lidl verwerkt verlopen maaltijdsalades tot varkensvoer

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 7:56
anp230426056 1
HUIZEN (ANP) - Lidl Nederland begint een proef om oneetbaar geworden voedsel, waaronder maaltijdsalades, fruit en graanproducten, om te zetten in veevoer. Als de proef slaagt, verwacht de super jaarlijks 10 miljoen kilo aan voedselverspilling te kunnen voorkomen. Dat staat gelijk aan ruim 330 volgeladen vrachtwagens.
"We gaan uitzoeken of het lukt om goede kwaliteit veevoer te krijgen", legt een woordvoerster uit. Dat doet de keten in tien vestigingen. Zij zamelen gedurende vier weken hun onverkochte voedselproducten apart in. Het bedrijf FeedValid maakt er vervolgens varkensvoer van.
Lidl benadrukt dat het om producten gaat die niet meer verkocht kunnen worden en ook niet meer geschikt zijn voor de Voedselbank. Normaal zou dergelijk afval worden vergist voor de productie van biogas.
Het is niet helemaal nieuw dat overgebleven producten uit de supermarkt tot veevoer worden verwerkt. Dat doet Lidl zelf ook al langer met brood. Volgens de keten is het echter voor het eerst dat dit nu ook geprobeerd wordt met gemengde voedselstromen.
221737927_m

106381071 l normal none

ANP-555743918

181140170_m

127029094 l

