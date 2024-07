Funda signaleert dalend vertrouwen huizenzoekers

AMSTERDAM (ANP) - Mensen op huizenjacht hebben minder vertrouwen in een goede afloop van hun zoektocht naar een woning. Er komen niet genoeg woningen op de markt en de prijzen stijgen en dat voedt het pessimisme, signaleert huizenwebsite Funda.

Het vertrouwen van huizenzoekers is in het tweede kwartaal met 14 punten gedaald in vergelijking met de voorgaande drie maanden, wijst een index uit waarmee Funda de stemming op de woningmarkt meet. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was het vertrouwen 22 punten lager.

De krapte op de woningmarkt is een grote boosdoener en zorgde in het afgelopen kwartaal voor ongekend hoge huizenprijzen, meldde de NVM vorige week. Die makelaarsvereniging en grootaandeelhouder van Funda berekende dat de gemiddelde huizenprijs op jaarbasis met 13,6 procent is gestegen.

Volgens Joost Dop, topman van Funda, komt de betaalbaarheid van een eigen woning hierdoor "steeds verder onder druk te staan". Tegelijkertijd vindt één op de drie respondenten het normaal om 10 tot 20 procent over te bieden, stelt Funda op basis van een enquête.