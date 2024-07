Doden in zuiden VS door tropische storm Beryl

HOUSTON (ANP) - Tropische storm Beryl heeft in het zuiden van de Verenigde Staten aan zeker acht mensen het leven gekost. Beryl kwam maandag in de VS aan land als een orkaan van categorie 1, maar is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm.

De zware regenval zorgde voor overstromingen en massale stroomuitval. Door de storm kwamen miljoenen mensen in Texas zonder stroom te zitten. Ook werden meer dan duizend vluchten op het vliegveld van Houston geannuleerd.

Volgens lokale media vielen in de regio Houston zeker zeven doden. Een aantal van hen kwam om door omvallende bomen. Een ander stierf door een brand veroorzaakt door blikseminslag en andere slachtoffers verdronken. Ook in de staat Louisiana overleed een vrouw nadat een boom op haar huis was gevallen.

Beryl eiste eerder al zeker tien levens in het Caribisch gebied.