Slechte oogsten en extra belasting: vooral déze producten zijn duurder geworden

De afgelopen jaren kregen we keer op keer te maken met forse prijsstijgingen in de supermarkt en in de horeca. De ergste klappen lijken we nu wel achter ons te hebben, maar ook dit jaar zijn er weer een aantal producten duurder geworden. De oorzaken? Slechte oogsten en extra belastingen.

Volgens Norman Buysse van het onderzoeksbureau GfK zijn de prijsstijgingen vooral te wijten aan slechte oogsten. “De impact van tegenvallend weer in de landbouwsector zie je direct terug bij verse producten”, zegt Buysse tegen NU.nl . Spinazie was bijvoorbeeld maandenlang slecht verkrijgbaar en ook de prijs van aardappelen en bloemkolen ging stevig omhoog.

Pindakaas

Een pot Calvé pindakaas van 350 gram kost bij Albert Heijn nu 3,19 euro, wat 20 cent duurder is dan aan het begin van het jaar. Bij Jumbo en Plus zijn de prijsstijgingen zelfs nog groter. Ook de prijs van chocolade is de laatste tijd aanzienlijk gestegen door matige cacao-oogsten in de afgelopen jaren.

Chocola

Een reep Côte d’Or puur van 200 gram kost nu bijna 50 cent meer dan aan het begin van 2024. Dat is een stijging van 12 procent. Nog schokkender is de prijs van een reep Tony Chocolonely karamel-zeezout, die nu meer dan € 3,50 kost en bij Jumbo zelfs 95 cent duurder is geworden in slechts zes maanden.

Frisdranktaks

Verder betaal je nu voor ijsthee, vruchtensap, alcoholvrij bier en havermelk meer dan vorig jaar. Dit komt mede door de invoering van de frisdranktaks. Sinds begin dit jaar zijn de prijzen van deze producten met ongeveer 10 procent gestegen. Vergeleken met juli 2023 zijn de prijzen zelfs een kwart toegenomen.

Olijfolie

Het heftigst is de prijsstijging van olijfolie. Door opeenvolgende misoogsten kost Bertolli Classico nu bijna 40 procent meer dan een jaar geleden.

Krimpflatie

Maar voedselproducenten hebben nog een andere truc om de winst op peil te houden: krimpflatie. Ze maken de verpakkingen kleiner, terwijl de prijzen ongeveer hetzelfde blijven. Een kuipje margarine van Becel, een pak Cornetto’s van Ola en een zak naturel chips van Lays zijn allemaal voorbeelden van producten die kleiner zijn geworden zonder dat de prijs daalde.