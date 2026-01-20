ECONOMIE
Funda: starters willen snel kopen, maar vertrouwen is laag

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 7:56
anp200126069 1
AMSTERDAM (ANP) - Starters willen graag snel een woning kopen, maar hebben er weinig vertrouwen in dat het ook daadwerkelijk lukt. Dat meldt huizenwebsite Funda op basis van cijfers uit de Funda Index van het laatste kwartaal van vorig jaar. 8 procent van de starters heeft er vertrouwen in een huis te kunnen kopen, terwijl 77 procent het binnen een jaar wil.
Daarmee blijft het koopvertrouwen van starters achter bij het gemiddelde koopvertrouwen van alle woningzoekenden, dat 15 procent bedraagt. "We zien een toename van starters in het koopsegment en tegelijkertijd groeit het vertrouwen bij starters nog niet direct mee", aldus Funda-directeur Joost Dop. "Het koopvertrouwen blijft met 8 procent laag. Dat steekt schril af tegen de koopintentie." Dop noemt onzekerheid over betaalbaarheid, aanbod en marktontwikkelingen als factoren die het vertrouwen remmen.
De Funda Index is gebaseerd op een analyse van het maandelijkse gedrag van een deel van de websitebezoekers.
