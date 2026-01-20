ECONOMIE
Trump dreigt met heffing champagne als Macron vredesraad afwijst

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 7:58
anp200126070 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt een "erg goed" telefoongesprek over Groenland te hebben gehad met NAVO-topman Mark Rutte. "Ik heb ingestemd met een bijeenkomst van de verschillende partijen in Davos, Zwitserland", schrijft Trump op zijn platform Truth Social. "Zoals ik heel duidelijk aan iedereen heb uitgelegd, is Groenland van cruciaal belang voor de nationale en wereldwijde veiligheid. Er is geen weg terug, daar is iedereen het over eens!"
Trump heeft herhaaldelijk aangegeven dat zijn regering Groenland wil inlijven. Dat zet de relatie met Europese bondgenoten van zijn land onder grote druk. De president deelde op zijn sociale media ook afbeeldingen, mogelijk met AI gemaakt, om zijn punt kracht bij te zetten. Het gaat onder meer om een illustratie waarop te zien is hoe hij de Amerikaanse vlag plant op Groenland. Op een bordje staat dat het grote eiland sinds 2026 Amerikaans grondgebied is.
De president plaatste op Truth Social ook tekstberichten die van de Franse president Emmanuel Macron zouden zijn. Die schreef het Groenland-beleid van Trump "niet te begrijpen" en bood aan donderdag een G7-bijeenkomst te organiseren in Parijs. In de tekst wordt Trump ook uitgenodigd om dan te komen dineren in de Franse hoofdstad. Uit het door Trump gedeelde screenshot kan niet worden opgemaakt of hij heeft gereageerd op het bericht.
