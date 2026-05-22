Fusie tussen Estée Lauder en eigenaar Jean Paul Gaultier mislukt

Economie
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 10:05
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse cosmeticamerk Estée Lauder en het Spaanse Puig, bekend van merken als Jean Paul Gaultier en Charlotte Tilbury, gaan niet fuseren. De bedrijven waren in gesprek, maar deze zijn beëindigd. Over de redenen deden de merken geen uitspraken.
Een van de knelpunten in de onderhandelingen was het eisenpakket van Charlotte Tilbury, aldus ingewijden tegenover Bloomberg. Zij verkocht haar merk in 2020 aan Puig. Wel benadrukken de bronnen dat dit niet de enige reden is dat de onderhandelingen zijn mislukt.
Puig heeft een marktwaarde van ongeveer 9 miljard euro en boekte vorig jaar een nettowinst van 617 miljoen euro. Puig heeft bijvoorbeeld ook parfummerk Rabanne en modemerk Dries Van Noten onder zijn hoede. Door met Puig te fuseren zou Estée Lauder beter de concurrentie aan kunnen gaan met de Franse rivaal L'Oréal.
Beleggers reageerden teleurgesteld op het nieuws. De aandelen van Puig daalden bij opening van de beurs met ongeveer 14 procent.
