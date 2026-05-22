Berendsen wil kalm en kordaat zijn bij 'onvoorspelbaarheid' VS

HELSINGBORG (ANP) - Europa moet kalm blijven en zich niet laten leiden door president Donald Trumps uitlatingen over bijvoorbeeld de terugtrekking van Amerikaanse troepen, vindt buitenlandminister Tom Berendsen. De VS zijn onvoorspelbaarder geworden, erkent hij. Extra reden om "ons eigen huiswerk te doen" en Europa's verdediging te versterken, zei Berendsen voor een vergadering met NAVO-collega's.

Trump wil dat Europa in principe voor zijn eigen verdediging gaat zorgen. Europese landen verzekeren dat ze daar volop aan werken. Trumps onverwachte aankondiging Amerikaanse troepen terug te trekken als straf voor het niet volgen van de VS, schokte Europese landen toch. De ommezwaai die Trump maakte door te zeggen meer troepen naar Polen te willen sturen, heeft die schrik niet weggenomen.

Berendsen mikt op een goed gesprek met de VS vrijdag en een "onderling afgestemd plan" voor de overdracht van taken aan de Europeanen. "Ik denk dat we dat kunnen."