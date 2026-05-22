Artsen omzeilen wachtlijsten als ze zelf dokter nodig hebben: "Binnen één telefoontje geregeld"

Wie dagelijks in een ziekenhuis werkt, weet precies bij welke specialist hij moet zijn en hoe je er sneller aan tafel komt. Uit een enquête onder duizenden artsen blijkt dat veel medici hun professionele contacten inzetten zodra zij zelf patiënt worden. Daarmee regelen ze geregeld vlottere en volgens henzelf betere zorg dan de gemiddelde Nederlander.

Vakblad Medisch Contact ondervroeg ruim 3700 artsen, schrijft RTL Nieuws. Daaruit komt naar voren dat bijna negen op de tien denken dat collega-artsen andere routes kiezen dan gewone patiënten. Driekwart zegt daadwerkelijk gebruik te maken van persoonlijke connecties bij medische problemen.

Artsen bellen rechtstreeks met specialisten, slaan soms de gebruikelijke verwijzing over of proberen wachttijden te verkorten. Vooral ziekenhuisartsen blijken eenvoudig toegang te hebben tot collega’s. Een orthopedisch chirurg kon nog dezelfde dag een MRI laten maken voor een sportblessure, een vaatchirurg kreeg zonder tussenkomst van de huisarts direct specialistische hulp.

Ook bij de keuze voor een behandelaar speelt het netwerk een grote rol. Sommige artsen selecteren bewust een specialist met de beste reputatie of de meeste ervaring met een specifieke ingreep. Collega’s tippen elkaar daarbij geregeld over wie binnen een vakgebied als absolute autoriteit geldt.

Een deel van de artsen gebruikt die invloed niet alleen voor zichzelf, maar ook voor familieleden. Bij ernstige klachten lukt het regelmatig om onderzoeken of operaties sneller te regelen, ondanks bestaande wachtlijsten. Vrijwel iedereen die zo’n poging deed, meldt dat dit succesvol was.

Over de vraag of dat eerlijk is, lopen de meningen uiteen. Een derde van de ondervraagden vindt het acceptabel dat artsen hun netwerk benutten om sneller geholpen te worden. Sommigen zien het zelfs als een bijkomend voordeel van het vak. Tegelijkertijd noemt een vergelijkbare groep het oneerlijk wanneer zorgprofessionals of hun familie voorrang krijgen op andere patiënten.

Bij de keuze voor een ziekenhuis kijken artsen vooral naar reputatie, aanbevelingen van collega’s en praktische zaken zoals reisafstand. Veel respondenten denken bovendien dat er duidelijke kwaliteitsverschillen bestaan tussen artsen, met name in communicatie en empathie richting patiënten.

Bron: RTL Nieuws