ÉVIAN (ANP/RTR) - De leiders van de G7 hebben woensdag toegezegd nauwer samen te werken rond de risico's en kansen van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI). Daarnaast bespraken zij de oprichting van een regeling voor "vertrouwde partners", die niet-Amerikaanse landen toegang zou geven tot geavanceerde Amerikaanse AI-modellen van bedrijven zoals Anthropic.

In een gezamenlijke verklaring op de laatste dag van de G7-top verklaarden de leiders dat zij financiële autoriteiten, toezichthouders en cybersecuritydeskundigen opdracht zullen geven om te onderzoeken hoe geavanceerde AI-modellen invloed kunnen hebben op financiële stabiliteit, productiviteit en arbeidsmarkten.

Cybersecurityspecialisten maken zich zorgen dat Mythos van Anthropic, ontwikkeld om programmeerfouten op te sporen en zo cyberverdediging te versterken, mogelijk ook aanvallen op precies die systemen die het moet beschermen aanzienlijk kan versterken.

Vorige week droeg de Amerikaanse president Donald Trump Anthropic op om buitenlandse staatsburgers de toegang tot zijn geavanceerde modellen te ontzeggen, onder verwijzing naar nationale veiligheidsrisico's. Die maatregel leidde binnen de G7 tot gesprekken over de oprichting van het systeem van "vertrouwde partners". Dit systeem zou mogelijk een manier bieden om de Amerikaanse beperkingen te omzeilen.