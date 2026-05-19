ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

G7 roept op tot financiële voorzichtigheid om inflatierisico's

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 16:43
anp190526137 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De financiële leiders van G7-landen hebben dinsdag afgesproken om niet te ver te gaan met extra steunmaatregelen, omdat de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten risico's voor groei en inflatie in de wereldeconomie vergroot. In een gezamenlijke verklaring in Parijs spraken de ministers af om voorzichtig te blijven en de overheidsfinanciën niet te zwaar te belasten.
De G7 bestaat uit economische grootmachten zoals de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.
De financiële top van de G7 waarschuwt ook dat de onzekerheid in de wereldeconomie is toegenomen door de oorlog. Dat zorgt vooral voor problemen in ketens voor energie, voedsel en kunstmest. De ministers beloofden "samen te werken aan beleidsmaatregelen die tijdelijk, gericht en financieel verantwoord moeten zijn, om groei te beschermen, economische veiligheid te ondersteunen en de weerbaarheid te versterken."
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

Loading