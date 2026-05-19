G7 roept op tot financiële voorzichtigheid om inflatierisico's

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De financiële leiders van G7-landen hebben dinsdag afgesproken om niet te ver te gaan met extra steunmaatregelen, omdat de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten risico's voor groei en inflatie in de wereldeconomie vergroot. In een gezamenlijke verklaring in Parijs spraken de ministers af om voorzichtig te blijven en de overheidsfinanciën niet te zwaar te belasten.

De G7 bestaat uit economische grootmachten zoals de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

De financiële top van de G7 waarschuwt ook dat de onzekerheid in de wereldeconomie is toegenomen door de oorlog. Dat zorgt vooral voor problemen in ketens voor energie, voedsel en kunstmest. De ministers beloofden "samen te werken aan beleidsmaatregelen die tijdelijk, gericht en financieel verantwoord moeten zijn, om groei te beschermen, economische veiligheid te ondersteunen en de weerbaarheid te versterken."