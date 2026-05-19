UWV krijgt geen extra tijd voor afhandelen dossiers

DEN HAAG (ANP) - Uitkeringsinstantie UWV krijgt niet langer dan negen weken de tijd om een besluit te nemen in een zaak waarin beroep is aangetekend, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De rechtbank vindt de huidige maximumbeslistermijn passend.

Een beroep kan worden aangetekend als een beslissing in een dossier voor bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidskeuring door het UWV te lang duurt. Het UWV kampt al langer met lange wachttijden, onder meer door een tekort aan verzekeringsartsen.

Met een beroep wordt de rechter gevraagd om de uitkeringsinstantie te dwingen een besluit te nemen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt vaak een dwangsom opgelegd.

Voorheen gaf het UWV dossiers waarin beroep was aangetekend voorrang bij het behandelen, maar dat doet het sinds 1 januari van dit jaar niet meer, meldt de rechtbank. Daardoor kan het behandelen van deze dossiers langer duren dan de maximale negen weken die daarvoor staan. Het UWV krijgt hier niet langer de tijd voor, omdat het volgens de rechtbank een gevolg is van de keuze die het UWV zelf heeft gemaakt.