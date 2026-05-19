Luchtalarm moet vervangen worden door alternatief systeem

DEN HAAG (ANP) - Het luchtalarm dat in 2028 verdwijnt, moet worden vervangen door een alternatief systeem. Dat zei justitieminister David van Weel (VVD) dinsdag. Het systeem moet nog worden uitgekozen, maar het kan volgens de minister voor 2028 actief zijn.

De Telegraaf schreef dinsdag dat een meerderheid van de Kamer wil dat het luchtalarm blijft. Van Weel schreef maandag in een brief aan de Tweede Kamer dat daar geen geld voor is. Het systeem is sterk verouderd en zou al eerder verdwijnen, maar in 2024 wilde de Tweede Kamer dat het behouden bleef.

Volgens Van Weel bereikt het telefonische alarmsysteem NL-Alert 92 procent van Nederland. Hij denkt dat nog meer mensen kunnen worden bereikt als mensen elkaar attenderen op alarmeringen die op telefoons binnenkomen.

Van Weel erkent dat dit problemen oplevert voor mensen zonder telefoon of als de mobiele netwerken uitvallen. Nu is daar nog het luchtalarm voor. "Maar ik denk niet dat de Kamer met dat systeem getrouwd is."