Gamebedrijf achter Far Cry beticht van overtreden privacywetten

WENEN (ANP) - Een actiegroep heeft bij de Oostenrijkse privacywaakhond DSB klachten ingediend over Ubisoft, het gamebedrijf achter spellenreeksen als Assassin's Creed en Far Cry. Spelers worden volgens privacyorganisatie noyb praktisch gedwongen om verbinding te maken met het internet, zelfs als ze in hun eentje en offline willen gamen. Tegelijkertijd verzamelt en verwerkt Ubisoft persoonlijke gegevens van spelers zonder uitdrukkelijke toestemming, luidt de klacht.

Volgens noyb ontdekte een speler van Ubisofts game Far Cry Primal dat het spel na tien minuten spelen 150 keer verbinding maakte met externe servers om data te verzenden. Die gegevens gingen onder andere naar Google en Amazon, stelt noyb. Maar de indiener van de privacyklacht stelt nooit toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van die data. Volgens Europese privacywetgeving mogen bedrijven alleen zonder toestemming gegevens verwerken als het noodzakelijk is, maar dat is volgens noyb niet het geval.