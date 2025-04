Zelensky: raket die Kyiv raakte was van Noord-Koreaanse makelij

KYIV (ANP) - De raket die een woongebouw in de Oekraïense hoofdstad Kyiv in de nacht van woensdag op donderdag raakte was van Noord-Koreaanse makelij. President Volodymyr Zelensky heeft dat op sociale media gezegd op basis van voorlopige bevindingen.

"Als de informatie dat deze raket in Noord-Korea is gemaakt wordt bevestigd, is dit verder bewijs van de criminele aard van het bondgenootschap tussen Rusland en Pyongyang", stelt Zelensky. "Ze moorden en kwellen samen de levens van mensen - dat is de enige reden van hun samenwerking."

Door de raketaanval kwamen zeker twaalf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Zelensky vindt dat er "echte druk" moet komen om Rusland te laten stoppen. Ook roept hij op tot een rechtvaardig einde van de oorlog, waarover de Russen en de Amerikanen onderhandelen.