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Gameverkopers in Nederland profiteren van langverwacht GTA VI

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Gameverkopers in Nederland profiteren mee van de lancering van het langverwachte spel Grand Theft Auto (GTA) VI. Elektronicaketens Coolblue en MediaMarkt en gamesketen Nedgame zeggen in aanloop naar de lancering in de nacht van woensdag op donderdag al veel hoezen met downloadcodes voor het spel te hebben verkocht, de zogenoemde Code in a Box. Er lijkt vooral veel interesse te zijn om GTA VI op de PlayStation 5 te spelen.
Coolblue laat weten duizenden bestellingen voor downloadcodes te hebben ontvangen, de meeste voor de PS5. "GTA VI is voor Coolblue de grootste gamelancering ooit", aldus een woordvoerster. In aanloop naar de lancering merkt Coolblue ook dat mensen meer interesse hebben in extra opslag voor de PS5, "zodat er genoeg ruimte is voor de game".
Het aantal bestellingen voor GTA VI ligt ook bij MediaMarkt "erg hoog", meldt een woordvoerder van die keten.
Mensen met een downloadcode kunnen GTA VI vanaf donderdag spelen.
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