Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese Commissie keurt overname Commerzbank door UniCredit goed

Economie
door anp
anp161126096 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname van de Duitse bank Commerzbank door de Italiaanse branchegenoot UniCredit zonder voorwaarden goedgekeurd. Volgens de Commissie levert de samenvoeging van de twee banken, een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren, geen mededingingsbezwaren op.
UniCredit, dat sinds september 2024 al achter Commerzbank aanzit, kreeg in oktober al goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB) om het belang in de Duitse bank verder uit te breiden. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30 procent laten uitkomen om de controle over Commerzbank over te nemen.
UniCredit deed begin maart een bod van zo'n 35 miljard euro op de tweede bank van Duitsland. Commerzbank wees dat bod echter af. In mei heeft UniCredit zijn bod rechtstreeks aan de aandeelhouders van de Duitse bank voorgelegd, ondanks tegenstand van de Duitse regering en het management van Commerzbank.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-354428624

Wat verdient een buschauffeur? Minder dan een startende leraar, en daar gaat de dreigende staking over

Iemand ligt op de zij op een nieuwe matras om hem uit te proberen.

Zo kies je een matras die bij je lichaam past, volgens de Duitse consumententest

ANP-429175463

Met €1.200 per maand naar Hongarije: op het platteland lukt het, in Boedapest niet

hoofdbeeld-jeugdrechter-AI

13-jarige verdachte voor rechter om plan liquidatie Hells Angel

header-21-browsermeldingen

Steeds meldingen van onbekende websites? Deze browserinstelling wordt vaak vergeten

Miljardair Pim de Witte

Pim de Witte (31) is de jongste Nederlandse miljardair ooit: zo kwam hij aan 1,1 miljard

Loading