Garagemedewerkers staken dinsdag in Noord-Holland

ZAANDAM (ANP) - Vakbond CNV roept garagemedewerkers, fietsenmakers en autodealers in Noord-Holland op om dinsdag de hele dag hun werk neer te leggen om het cao-conflict tussen vakbonden FNV en CNV en brancheorganisatie BOVAG. Door de actie kan het zijn dat mensen langer op onderhoudsbeurten aan auto's of reparaties van fietsen moeten wachten.

Er wordt gestaakt om de eisen voor een hoger loon kracht bij te zetten. De bonden eisen een loonsverhoging van minimaal 6 procent. BOVAG zou niet verder willen gaan dan 2,3 procent. "Als het aan de werkgevers ligt gaan hun medewerkers er komende periode qua koopkracht op achteruit", aldus Nicole Engmann van CNV. "Daar gaan ze niet mee akkoord". Engmann wees eerder ook op personeelstekorten en hoge werkdruk. De sector telt ruim 84.500 werknemers.

Op 1 februari werd een reeks regionale stakingen aangekondigd. Vorige week dinsdag vond in Ridderkerk de eerste staking van 24 uur plaats en op donderdag werd in Groningen gestaakt. Volgens vakbonden FNV en CNV was de opkomst goed bij de eerste stakingen.