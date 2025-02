Raad van State publiceert advies asielwetten onder hoogspanning

DEN HAAG (ANP) - Politiek Den Haag wacht maandagochtend met spanning op het advies van de Raad van State over twee wetsvoorstellen met strenge asielmaatregelen. Volgens bronnen zal de raad PVV-minister Marjolein Faber (Asiel) adviseren de voorstellen niet zonder aanpassingen naar de Tweede Kamer te sturen. Dat kan leiden tot flinke spanningen in de toch al wankele coalitie. Faber en haar partijleider Geert Wilders vinden elke aanpassing er één te veel.

De adviezen van de Raad van State over de kwaliteit van wetgeving en mogelijke gevolgen voor de uitvoering worden in Den Haag doorgaans zeer serieus genomen. Het staat ministers evenwel vrij om deze adviezen op te volgen of te negeren. Faber hamert daar ook herhaaldelijk op. Maar VVD en NSC vinden het belangrijk dat hier serieus naar wordt gekeken, omdat deze coalitiepartijen veel waarde hechten aan deugdelijke en uitvoerbare wetgeving.

Faber en ook Wilders vinden dat er vooral haast gemaakt moet worden. De PVV heeft wat hen betreft al genoeg ingeleverd nadat de partij onder druk van NSC - die rechtstatelijke bezwaren had - heeft geaccepteerd om een spoedwet in plaats van een noodwet te maken over asiel.

Het eindoordeel van de Raad van State lekte eind vorige week zonder de achterliggende motivering uit in de media. Dat maakte al veel tongen los. "We moeten nu snel door en asielwetten strenger maken, dus geen aanpassingen en getreuzel en tegenwerkingen meer", schreef Wilders op X. "Een advies van de Raad van State neem je altijd serieus", zei premier Dick Schoof evenwel bij zijn persconferentie vrijdag.

Het advies van de raad gaat over twee wetsvoorstellen: over een zogeheten tweestatus-stelsel en een met verschillende maatregelen die ertoe moeten leiden dat er minder asielzoekers naar Nederland komen.