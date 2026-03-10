ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gasprijs behoorlijk omlaag na uitspraken Trump

Economie
door Redactie
dinsdag, 10 maart 2026 om 8:43
bijgewerkt om dinsdag, 10 maart 2026 om 9:11
anp100326057 1
 De Europese gasprijs laat dinsdagochtend net als de olieprijzen een stevige daling zien. Daarmee reageert de handel op de gasmarkt eveneens op opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft gezegd dat de oorlog met Iran mogelijk snel voorbij kan zijn.
Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs ging de prijs in de vroege handel zo'n 16 procent omlaag naar ruim 47 euro per megawattuur. Maandag ging de prijs kort na opening van de handel nog ongeveer 30 procent omhoog.
Trump heeft gezegd dat hij niet geloofde dat het conflict deze week al voorbij zou zijn, maar benadrukte dat de operatie voor op schema lag en dat de oorlog "zeer binnenkort" opgelost zou kunnen worden. De woorden bieden enige verlichting voor de energiemarkten, maar ze "zullen slechts tot op zekere hoogte helpen", stellen deskundigen van ING. Volgens hen is het belangrijk dat de gastankers weer door de Straat van Hormuz gaan varen. Dat is nog niet het geval. De aanvallen in de regio zijn nog steeds gaande.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

generated-image (5)

Waarom we van de verkeerde dieren houden

154266670_m

Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

Loading