Gasprijs behoorlijk omlaag na uitspraken Trump

De Europese gasprijs laat dinsdagochtend net als de olieprijzen een stevige daling zien. Daarmee reageert de handel op de gasmarkt eveneens op opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft gezegd dat de oorlog met Iran mogelijk snel voorbij kan zijn.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs ging de prijs in de vroege handel zo'n 16 procent omlaag naar ruim 47 euro per megawattuur. Maandag ging de prijs kort na opening van de handel nog ongeveer 30 procent omhoog.

Trump heeft gezegd dat hij niet geloofde dat het conflict deze week al voorbij zou zijn, maar benadrukte dat de operatie voor op schema lag en dat de oorlog "zeer binnenkort" opgelost zou kunnen worden. De woorden bieden enige verlichting voor de energiemarkten, maar ze "zullen slechts tot op zekere hoogte helpen", stellen deskundigen van ING. Volgens hen is het belangrijk dat de gastankers weer door de Straat van Hormuz gaan varen. Dat is nog niet het geval. De aanvallen in de regio zijn nog steeds gaande.