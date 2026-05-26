ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gasprijs stijgt door onzekerheid over vredesakkoord VS en Iran

Economie
door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 11:06
anp260526091 1
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is dinsdag weer gestegen na de flinke daling een dag eerder. De stijging volgde op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De Amerikaanse strijdkrachten vielen maandagnacht doelen aan in het zuiden van Iran. Doelwit waren onder andere boten die mijnen wilden leggen en raketlanceerinstallaties. Volgens Washington ging het om zelfverdedigingsaanvallen.
De Europese gasprijs steeg dinsdagochtend op de gasbeurs in Amsterdam met 4 procent tot 47,25 euro per megawattuur. Maandag zakte de gasprijs nog ongeveer 6 procent door berichten dat de Verenigde Staten en Iran dicht bij een nieuw akkoord zouden zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei dinsdag wel dat een akkoord om de oorlog te beëindigen "nog steeds mogelijk" is en dat er binnen een paar dagen een akkoord kan zijn.
Ook de prijs van Brentolie ging dinsdag weer omhoog na de forse daling een dag eerder. De maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten steeg ruim 3 procent in prijs tot meer dan 99 dollar per vat.
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

rente-hypotheek-stijgt

Rente terug op stand van 2023: waarom en wat nu?

shutterstock_2421332057

Dit zijn de 9 aandelen van 's werelds slimste beleggers

1200x1200ECA.PESS01-60

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

f9bb071d-a3e0-4963-bf06-87ccc8cb2f94

Bier of wijn? Dit is volgens deskundigen de gezondste keuze.

anp 503740191

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

Loading