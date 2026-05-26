Defensie stopt oefeningen om natuurbrandrisico in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Ook in andere regio's van Nederland stopt Defensie tijdelijk met oefeningen met explosieven, open vuur en pyrotechniek. Dat heeft staatssecretaris Derk Boswijk van Defensie aangekondigd op sociale media. De reden is dat het natuurbrandrisico in steeds meer delen van het land wordt verhoogd naar fase 2. In die regio's worden de oefeningen tijdelijk opgeschort.

In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het sinds dinsdagochtend fase 2. Die staat van alertheid wordt door de brandweer afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Dat vergroot het risico op branden, die zich ook nog eens snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn tijdens fase 2 extra alert.

Eerder kondigde de landmacht al aan te stoppen met oefenen op terreinen in Gelderland. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie geldt de tijdelijke stop voor alle onderdelen van het leger.