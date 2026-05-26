Ondermijning tast 'op sluipende en vaak onzichtbare wijze' fundamenten van onze samenleving aan

De fundamenten van de samenleving worden aangetast door ondermijning door de georganiseerde misdaad . In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd voor dreigingen voor politiek en economie in de komende jaren.

Volgens het eerste Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland tast ondermijning "op sluipende en vaak onzichtbare wijze de democratische rechtsstaat aan en vormt een dreiging voor de nationale veiligheid ".

Huisvesting

De invloed van criminelen neemt toe. De onderzoekers waarschuwen dat de georganiseerde misdaad alternatieven biedt waar een tekort aan is, zoals huisvesting. Verder dreigen steeds meer mensen betrokken te worden bij ondermijning.

Daarnaast proberen criminelen hun invloed uit te breiden door (lokale) besturen of rechters te manipuleren. Het rapport maakt volgens minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) "pijnlijk duidelijk" dat het "een (gevaarlijke) misvatting is om te spreken van een boven- en onderwereld, alsof het gescheiden werelden zijn".