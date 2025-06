Gasprijs stijgt door spanningen in het Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijzen zijn vrijdag gestegen tot het hoogste niveau sinds eind mei. Gas werd duurder door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, na de Israëlische aanval op Iran. De prijs op de toonaangevende Europese gasbeurs in Amsterdam voor levering in juli stond bijna 3 procent hoger op 37,20 euro per megawattuur. Dat is de grootste prijsstijging in vijf weken.

De afgelopen maanden ging de gasprijs juist omlaag door de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump. Handelaren verwachten dat de importheffingen die de Verenigde Staten hebben ingevoerd de wereldwijde vraag naar energie zullen drukken. Daardoor wordt ook de concurrentie voor gasleveringen minder. Eind april kostte gas nog ongeveer 32 euro per megawattuur. Dat was de laagste prijs sinds september vorig jaar.