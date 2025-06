Claims indienen lukt niet meer: NS-website zakt door zijn hoeven

De NS kampt met een technische storing, waardoor reizigers momenteel geen claim kunnen indienen. Aan Hart van Nederland laat de spoorwegmaatschappij weten dat ze "druk aan het werken zijn aan een oplossing".

Reizigers kunnen een claim indienen als hun reis niet door kon gaan als gevolg van de staking. Afgelopen week vielen daardoor veel treinreizen uit. Normaal gesproken kunnen gedupeerde reizigers een verzoek indienen voor terugbetaling of compensatie van extra gemaakte kosten. Maar door de grote drukte is het systeem overbelast geraakt. "Ineens kregen wij heel veel claims, ook van bots", zegt een woordvoerder van NS vrijdag tegen Hart van Nederland. "Dat is niet vaak het geval."

De NS werkt hard aan een oplossing en hoopt die na het weekend klaar te hebben. Tot die tijd is het afwachten. Ook de klantenservice is momenteel erg druk.