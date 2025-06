DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof roept op tot "onmiddellijke de-escalatie" na de Israëlische aanval op nucleaire doelen in Iran. "Alarmerende aanvallen in het Midden-Oosten. Nederland roept alle partijen op om de rust te bewaren en zich te onthouden van verdere aanvallen en vergeldingen. In het belang van de stabiliteit in de regio is onmiddellijke de-escalatie noodzakelijk", liet de demissionaire minister-president op X weten.