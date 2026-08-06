Gasprijs vast contract mag niet zomaar omhoog bij nieuwe regels

DEN HAAG (ANP) - Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen.

De kwestie draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas, die komende jaren ingaan. Die regels kunnen de energiekosten verhogen.

"Uit onderzoek van de ACM bleek dat sommige leveranciers vaste contracten aanboden waarbij zij de vaste prijs voor gas alsnog konden verhogen zodra deze regels ingaan", stelt de marktwaakhond. "Hierdoor kunnen deze vaste contracten duurder uitpakken dan verwacht en zijn contracten niet goed met elkaar te vergelijken." Energieleveranciers mogen de prijs voor de levering van gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen aanpassen, legt de ACM uit.

Leveranciers met zo'n prijswijzigingsbeding hebben deze geschrapt na ingrijpen van de toezichthouder.