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Plottwist in B&B Vol liefde: Nisha Tara vertrekt en deze vrouw neemt haar plaats in

Film,video, streaming
door Désirée du Roy
donderdag, 06 augustus 2026 om 10:20
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Een opvallende wending in B&B Vol Liefde dit seizoen: het liefdesprogramma krijgt er onverwacht een extra deelnemer bij. Uiteindelijk gaan dus negen B&B-eigenaren op zoek naar de liefde.
De nieuwkomer is Mireille Gestel (64), die vanuit het Franse dorpje La Répara-Auriples op zoek gaat naar een partner. Haar deelname komt in de plaats van die van Nisha Tara Gautam, wiens zoektocht in de uitzendingen inmiddels is afgerond.
Fans die de afleveringen via Videoland volgen, konden de verrassing al zien aankomen. Waar eerder acht vrijgezelle B&B-houders waren aangekondigd, blijkt RTL halverwege het seizoen alsnog een extra liefdesavontuur toe te voegen.

Kasteel in Zuid-Frankrijk

Mireille woont samen met haar teckel Doortje in een indrukwekkend 14e-eeuws kasteel in Zuid-Frankrijk. Het historische pand bouwde ze samen met haar overleden echtgenoot Jaap om tot een sfeervolle bed & breakfast. Na zijn overlijden in 2024 staat ze er alleen voor en hoopt ze opnieuw iemand te ontmoeten met wie ze het leven kan delen.
Ze zoekt een man die net zo makkelijk meegaat op een avontuurlijke uitstap als aanschuift voor een uitgebreid diner. Naast haar werk als B&B-eigenares is Mireille actief als kunstschilder en heeft ze een grote passie voor wijn.

Nisha Tara neemt afscheid

Met de komst van Mireille verdwijnt Nisha Tara definitief uit het programma. De B&B-houdster uit Saint-Barthélemy-d'Agenais ontving tijdens haar zoektocht drie geïnteresseerde vrouwen. Twee van hen, Annemiek en Suus, vertrokken al eerder, waarna alleen Lieske nog overbleef.
Omdat haar liefdesverhaal inmiddels is afgerond, ontstaat er ruimte voor een compleet nieuw hoofdstuk. RTL kiest er daarom voor om Mireille alsnog aan het programma toe te voegen.
Of de kasteelvrouw net zo succesvol zal zijn in de liefde als andere deelnemers uit eerdere seizoenen, zal de komende weken moeten blijken. Eén ding is zeker: met een negende deelnemer krijgt B&B Vol Liefde 2026 er opnieuw een verrassende verhaallijn bij.
Bron: Veronica Superguide

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