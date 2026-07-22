ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gasprijs verder omhoog door spanningen in Midden-Oosten

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 11:56
anp220726102 1
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijzen zijn in acht handelsdagen met meer dan een kwart gestegen. Dat komt doordat de Amerikaanse president Donald Trump de hoop op spoedig herstel van de gasleveringen vanuit het Midden-Oosten de kop in heeft gedrukt.
De gasprijs loopt op door verstoringen in de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng) via de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van het lng in de wereld, voornamelijk uit Qatar, wordt normaal via die belangrijke zeestraat verscheept.
Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs woensdag zo'n 4 procent tot bijna 62 euro per megawattuur. Dat is nog wel lager dan in maart, toen de prijs piekte rond de 70 euro.
Winterperiode
Trump heeft gezegd dat hij "geen interesse" heeft in gesprekken met Iran. Ondertussen blijven de VS aanvallen uitvoeren op Iran en hebben de Houthi-strijders in Jemen gedreigd met aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee.
Europa wil in deze periode zijn gasvoorraden voor komende winter aanvullen. Dat wordt hierdoor echter bemoeilijkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

68f26f75ce62b

Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

191385885_m

Je kruidenplantje uit de supermarkt is eigenlijk 30 plantjes in één pot (en dat is precies het probleem)

242968313_m

Rekensom: wat het ECB-besluit betekent voor jouw hypotheek en spaarrekening

shutterstock_2760584093

Waar zijn de muggen dit jaar gebleven?

shutterstock_1031996290

Het Pentagon is blut: oorlog met Iran vreet Amerikaanse defensiebegroting leeg

blog-medicijnen-hitte-hero

Bijna niemand weet dat deze veelgebruikte medicijnen je bij hitte extra kwetsbaar maken

Loading