Gasprijs verder omhoog door spanningen in Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijzen zijn in acht handelsdagen met meer dan een kwart gestegen. Dat komt doordat de Amerikaanse president Donald Trump de hoop op spoedig herstel van de gasleveringen vanuit het Midden-Oosten de kop in heeft gedrukt.

De gasprijs loopt op door verstoringen in de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng) via de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van het lng in de wereld, voornamelijk uit Qatar, wordt normaal via die belangrijke zeestraat verscheept.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs woensdag zo'n 4 procent tot bijna 62 euro per megawattuur. Dat is nog wel lager dan in maart, toen de prijs piekte rond de 70 euro.

Winterperiode

Trump heeft gezegd dat hij "geen interesse" heeft in gesprekken met Iran. Ondertussen blijven de VS aanvallen uitvoeren op Iran en hebben de Houthi-strijders in Jemen gedreigd met aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee.

Europa wil in deze periode zijn gasvoorraden voor komende winter aanvullen. Dat wordt hierdoor echter bemoeilijkt.