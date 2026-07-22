Voor iedereen die aan het daten is: dit zorgt ervoor dat je echt verliefd wordt

"Je vindt de liefde pas als je stopt met zoeken." Het is zo'n dooddoener die je op verjaardagen en sociale media voortdurend hoort. Of het waar is, valt te betwijfelen. Maar er zit wel een interessante gedachte achter. Want zodra iemand koste wat kost "de ware" lijkt te willen vinden, kan dat een ongemakkelijk gevoel oproepen. Zoek je een partner of zoek je iemand die een leegte moet opvullen?

Natuurlijk is daar niets mis mee. Gezonde, gelukkige mensen daten ook. Niet omdat ze incompleet zijn, maar omdat ze hun leven graag met iemand willen delen. Toch ontstaat er een verschil zodra geluk volledig afhankelijk wordt van een relatie. Dan verandert liefde ongemerkt in een reddingsboei.

Misschien is de eerlijkste vraag daarom niet: Wil ik een relatie? Maar: wat verwacht ik eigenlijk dat die ander mij gaat geven? Gezelschap? Bevestiging? Avontuur? Als al die behoeften uitsluitend door een partner vervuld kunnen worden, rust er een enorme druk op een relatie nog voordat die goed en wel begonnen is.

Dat is opvallend, want de verliefdheidsfase duurt meestal maar kort. Daarna begint het gewone leven: de routine, de irritaties, de meningsverschillen. Dan verdwijnen de perfecte foto's en blijven twee mensen over die elkaar echt moeten leren kennen.

En juist daar gaat het vaak mis. Vraag mensen wat ze zoeken in een levenspartner en de antwoorden zijn verrassend eensgezind: vriendelijkheid, vertrouwen, humor, nieuwsgierigheid en emotionele volwassenheid. Toch maken we onze eerste selectie vaak op iets heel anders: uiterlijk. Dat is nu eenmaal de makkelijkste informatie om te verwerken.

Het halo-effect

Psychologen noemen dat het halo-effect. Al in 1972 lieten onderzoekers zien dat aantrekkelijke mensen automatisch positiever worden beoordeeld. Ze worden vaker als slimmer, socialer en competenter gezien, zonder dat daar bewijs voor is.

Dat mechanisme werd ooit pijnlijk duidelijk tijdens mijn studietijd. Een medestudent was een van de slimste mensen die ik kende, maar hij viel nauwelijks op. Hij was vriendelijk, bescheiden en zat meestal alleen voor colleges. Toen we eenmaal aan de praat raakten over een biologievak, ontstond een van de leukste vriendschappen die ik ooit heb gehad. Urenlang spraken we over wetenschap, psychologie en het leven.

Maanden later begon hij intensief te sporten. Hij kreeg meer zelfvertrouwen en zag er zichtbaar anders uit. Plotseling wilden dezelfde mensen die hem jarenlang hadden genegeerd ineens met hem kennismaken. Zijn karakter was niet veranderd. Zijn intelligentie niet. Zijn humor ook niet. Alleen de verpakking was anders.

Datingapps versterken precies dat mechanisme. Binnen enkele seconden beslissen we op basis van een foto of iemand interessant genoeg is. Maar een foto vertelt niets over nieuwsgierigheid, empathie of het vermogen om van een doodgewone dinsdag een leuke dag te maken.

Uren praten

Uiteindelijk worden gezichten vertrouwd. Lichamen veranderen. Wat blijft, is de kwaliteit van iemands gedachten. Kun je uren met elkaar praten? Daagt iemand je uit? Kun je samen stil zijn zonder dat het ongemakkelijk wordt?

Misschien begint echte liefde daarom niet bij aantrekkingskracht, maar bij nieuwsgierigheid. En misschien is dat ook de belangrijkste vraag voordat je überhaupt op zoek gaat naar een partner: bouw je aan een leven dat al betekenis heeft of verwacht je dat iemand anders die betekenis komt brengen?

Want vroeg of laat wordt ieder gezicht gewoon. De vraag is of je dan nog steeds wilt weten wat er in het hoofd van die ander omgaat.