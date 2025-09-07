ECONOMIE
Gasten Van der Valk-hotels dupe van oplichting na datalek

Economie
door anp
zondag, 07 september 2025 om 15:26
anp070925068 1
AMSTERDAM (ANP) - Hotelketen Van der Valk zegt dat een aantal gasten is opgelicht na een hack waarbij cybercriminelen gegevens hebben gestolen. Hackers konden enkele honderden reserveringen inzien van een Van der Valk Exclusief-hotel in Almere, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van De Telegraaf. Die krant meldde vrijdag dat ook een locatie in Amsterdam te maken heeft gehad met een gegevenslek dat tot oplichting leidde.
Van der Valk laat weten dat een medewerker op een kwaadaardige link heeft geklikt. Door die geslaagde phishingpoging konden hackers persoonsgegevens van enkele honderden reserveringen inzien. Die data gebruikten ze voor oplichtingspogingen. "Er zijn enkele schadegevallen bekend van gasten die vooruit hebben betaald aan een verkeerd banknummer. Deze schade wordt uiteraard volledig door Van der Valk vergoed", zegt het hotelbedrijf. Volgens Van der Valk is het probleem "inmiddels volledig onder controle".
