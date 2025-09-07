ECONOMIE
Britse politie meldt bijna 900 arrestaties na protest

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 15:09

LONDEN (ANP) - De Britse autoriteiten hebben dit weekend bijna negenhonderd arrestaties verricht bij een steunprotest voor Palestine Action in Londen. De politie meldt de arrestatie van 857 mensen voor het steunen van een verboden organisatie en nog eens 33 mensen voor andere strafbare feiten, zoals het belagen van agenten.
De politie sprak zaterdagavond nog over 425 aanhoudingen en stelde dat aantal zondag naar boven bij. Er zijn ook berichten dat zeven Nederlanders waren opgepakt. Volgens een woordvoerder van actiegroep Extinction Rebellion (XR), die in contact staat met de activisten, zijn er daar inmiddels zes van vrijgelaten.
Het Verenigd Koninkrijk verbood Palestine Action in juli na een inbraak door activisten op een militaire basis. Medestanders vinden het verbod te ver gaan en bij publieke steunbetuigingen zijn herhaaldelijk grote aantallen mensen opgepakt. Op zaterdag toonden demonstranten volgens Sky News borden met teksten als "Ik ben tegen genocide. Ik steun Palestine Action."
