ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ouwehand haalt uit naar Yeşilgöz en Wiersma om 'leugens'

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 15:32
bijgewerkt om zondag, 07 september 2025 om 15:43
anp070925069 1
Partijleider van de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand noemde VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz en BBB-minister Femke Wiersma leugenaars in haar toespraak op het partijcongres. Volgens Ouwehand hebben de BBB en VVD extreemrechts het kabinet binnengelaten.
"Het neoliberale beleid onder Rutte, Balkenende en ook Wim Kok heeft alle problemen in ons land veroorzaakt. En in plaats van het proberen op te lossen, geven ze vluchtelingen overal de schuld van", aldus Ouwehand.
"De Partij voor de Dieren is de enige partij die de dieren, het klimaat, de natuur en het milieu op één, twee, drie en vier durft te zetten", aldus Ouwehand. Volgens haar zijn alle andere partijen alleen uit op aan de macht komen en geven ze daarvoor hun idealen op.
Ze besloot haar toespraak met een oproep tot hardere sancties tegen de Israëlische regering van Benjamin Netanyahu. Daarop stonden de ongeveer negenhonderd bezoekers op en begonnen "free free Palestine" te scanderen.
Vorig artikel

Gasten Van der Valk-hotels dupe van oplichting na datalek

Volgend artikel

Oekraïne meldt aanval op Droezjba-oliepijpleiding

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

197714869_m

Wetenschappers maken plastic dat koolstof 'opeet' uit de lucht

101381920_m

Experts waarschuwen: smartphone voor 13e kan mentale gezondheid levenslang (!) schaden