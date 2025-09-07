Ouwehand haalt uit naar Yeşilgöz en Wiersma om 'leugens'

Partijleider van de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand noemde VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz en BBB-minister Femke Wiersma leugenaars in haar toespraak op het partijcongres. Volgens Ouwehand hebben de BBB en VVD extreemrechts het kabinet binnengelaten.

"Het neoliberale beleid onder Rutte, Balkenende en ook Wim Kok heeft alle problemen in ons land veroorzaakt. En in plaats van het proberen op te lossen, geven ze vluchtelingen overal de schuld van", aldus Ouwehand.

"De Partij voor de Dieren is de enige partij die de dieren, het klimaat, de natuur en het milieu op één, twee, drie en vier durft te zetten", aldus Ouwehand. Volgens haar zijn alle andere partijen alleen uit op aan de macht komen en geven ze daarvoor hun idealen op.

Ze besloot haar toespraak met een oproep tot hardere sancties tegen de Israëlische regering van Benjamin Netanyahu. Daarop stonden de ongeveer negenhonderd bezoekers op en begonnen "free free Palestine" te scanderen.