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Gasunie pompt meer gas naar elektriciteitscentrales

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 9:06
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GRONINGEN (ANP) - Aardgas wordt door stroomproducenten steeds meer ingezet om schommelingen in zon- en windproductie op te vangen, zodat energiezekerheid voor elektriciteit kan worden gegarandeerd. Dat constateert Gasunie, dat de voorbije zes maanden 12 procent meer gas heeft gepompt naar elektriciteitscentrales. Het is voor het derde jaar op rij dat het transport naar stroomproducenten in de eerste helft van het jaar stijgt.
In zijn halfjaarbericht stelt Gasunie dat ontwikkelingen van de laatste maanden laten zien dat Europa moet blijven werken aan een "energiesysteem dat betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is". Daarbij verwijst de netbeheerder onder meer naar de Iranoorlog, waardoor gasleveringen uit het Midden-Oosten worden verhinderd.
Gasunie werkt aan uitbreiding van de Nederlandse lng-capaciteit. Volgens topvrouw Willemien Terpstra is dat belangrijk. "Het uitbreiden van de capaciteit om vloeibaar aardgas te ontvangen, versterkt de weerbaarheid van ons energiesysteem in een wereld die opnieuw onvoorspelbaarder is geworden."
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