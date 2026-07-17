Bizarre foto uit 2007 gaat viral in aanloop naar WK-finale: Yamal als baby in Messi's armen

De werkelijkheid is soms vele malen ongeloofwaardiger dan een filmscript. Een foto die bijna twintig jaar geleden werd gemaakt voor een liefdadigheidskalender, blijkt achteraf een van de meest bijzondere voetbalbeelden ooit. Daarop is een 20-jarige Lionel Messi te zien met een vijf maanden oude baby: Lamine Yamal. Nu staan ze tegenover elkaar in de WK-finale.

De inmiddels iconische foto werd in december 2007 geschoten tijdens een jaarlijkse actie van de stichting van FC Barcelona en de Spaanse krant Diario Sport. Spelers poseerden met baby's om geld op te halen voor UNICEF en andere goede doelen. Niemand schonk er destijds veel aandacht aan.

Dat veranderde volledig toen Yamals vader de foto's tijdens het EK van 2024 op sociale media plaatste. Plots zag de hele wereld hoe Messi de piepkleine Yamal in bad houdt en later liefdevol in een handdoek wikkelt.

Verlegen Messi

Fotograaf Joan Monfort herinnert zich de fotosessie nog goed. "Het was een lastige foto. Ik heb er echt bloed, zweet en tranen voor gelaten," zegt hij tegen The Athletic. "Messi is nog steeds een bescheiden jongen, maar toen was hij nóg verlegener. Hij stond ineens met een piepkleine baby in een plastic bad vol water. In het begin voelde iedereen zich ongemakkelijk, maar langzaam kwam het los. Uiteindelijk leverde het een prachtige foto op."

Niemand kon vermoeden welke historische waarde de beelden later zouden krijgen. "Het is ongelooflijk," zegt de fotograaf. "Niemand had kunnen bedenken dat die baby zou uitgroeien tot Lamine Yamal. En eerlijk gezegd wist toen ook niemand dat Messi zou uitgroeien tot misschien wel de grootste voetballer aller tijden. Soms lijkt het alsof het lot een handje meespeelt."

Eerste ontmoeting op het voetbalveld

Dat maakt de ontmoeting in de WK-finale extra bijzonder. Voor zover bekend is het de eerste keer dat Messi en Yamal elkaar als tegenstanders op het veld treffen.