Zweden leverden in 2025 ruim 3 miljard statiegeldverpakkingen in

STOCKHOLM (ANP) - Een recordaantal flessen en blikjes zijn in 2025 ingeleverd via het Zweedse statiegeldsysteem. Dat meldt Returpack/Pantamera, dat het statiegeldsysteem van het land beheert. In totaal werden er meer dan 3 miljard flessen en blikjes gedeponeerd, 130 miljoen meer dan een jaar eerder. Dat betekent dat de gemiddelde Zweed 283 verpakkingen inleverde.

Zweden was het eerste land ter wereld dat een statiegeldsysteem invoerde, in 1984. Bijna 90 procent van alle statiegeldflessen en -blikken worden daar ingeleverd. Volgens de statiegeldbeheerder komt dit omdat het systeem van het land "naadloos in het dagelijks leven" van de Zweden past.

Dat komt onder meer omdat het inleveren van statiegeldverpakkingen toegankelijk wordt gemaakt. Zo zijn er steeds meer machines waarmee je in een keer een hele zak verpakkingen kunt legen, die door de machine worden gesorteerd. Returpack ziet dat het inlevervolume bij die machines hoger ligt. Zo'n 45 procent van de ingeleverde verpakkingen ging door dit soort machines.