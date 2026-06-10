Gasunie vreest dat gasvoorraad te laat wordt gevuld voor winter

GRONINGEN (ANP) - Gasunie maakt zich zorgen dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de komende winter. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door De Telegraaf. Deze tijd van het jaar moeten marktpartijen gas inkopen om de voorraad te vullen, maar dat gaat volgens de gasnetbeheerder te langzaam.

Volgens data van Gasunie is de vullingsgraad van de ondergrondse gasvoorraden in Nederland momenteel 19,5 procent. Daarmee loopt het percentage wat Gasunie betreft "behoorlijk" achter. "Het is nu lekker weer en niemand denkt aan het gas, maar voor je het weet komt de winter. Je kan de voorraad niet snel in november vullen, dat moet geleidelijk gaan."

Door onder meer een koude winter zakte de gasvoorraad begin april tot het laagste niveau in zeker tien jaar. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz is de gasprijs flink opgelopen. Dat maakt het voor energiebedrijven duurder om de gasopslagen te vullen voor de komende winter.