TNO: inzet AI leidt niet automatisch tot productiviteitswinst

DEN HAAG (ANP) - De inzet van kunstmatige intelligentie leidt niet vanzelf tot meer productiviteit op de werkvloer. Dat stelt TNO na onderzoek. Organisaties staan volgens het onderzoeksbureau te weinig stil bij de manier waarop AI het werk voor medewerkers verandert.

TNO onderzocht de inzet van AI bij vier organisaties. Daaruit blijkt dat AI werkprocessen versnelt en vereenvoudigt, maar dat productiviteitswinst niet standaard het gevolg is. Het hangt er volgens TNO van af wat organisaties doen met de vrijgekomen tijd.

AI beïnvloedt naast de hoeveelheid werk ook de kwaliteit van werk, stelt TNO. Voor werknemers verandert het takenpakket en kan het werk complexer, gevarieerder of juist eentoniger worden. Voor de autonomie en mentale belasting van medewerkers is het van belang hoe de werkgever de vrijgekomen tijd invult. "Vullen organisaties die tijd met hetzelfde werk, dan neemt de variatie af. Passen zij doelstellingen niet aan, dan daalt de mentale belasting door minder tijdsdruk", stelt het onderzoeksbureau.