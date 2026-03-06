Gasunie wil onderzoek naar gebruik 'kussengas' in geval van nood

ROTTERDAM (ANP) - Gasunie wil een onderzoek naar de mogelijkheid om zogeheten kussengas te gebruiken in geval van nood. Dat vertelde topvrouw Willemien Terpstra vrijdag na de presentatie van de jaarcijfers. Het is een van de adviezen in een rapport dat Gasunie volgende week presenteert over de weerbaarheid bij lange verstoringen van de aanvoer van gas.

Kussengas wordt normaal niet gewonnen en blijft achter in een gasopslag om voldoende druk te creëren om gas op te kunnen pompen. "Driekwart van een opslag is kussengas en een kwart is gas dat we oppompen", legt Terpstra uit.

Gasunie wil een onderzoek naar het gebruik van kussengas in geval van nood. "Dat is nu niet aan de orde of nodig", benadrukt Terpstra. Kussengas telt niet mee in de gasvoorraad.

Energiezekerheid is cruciaal

"Bij geopolitieke instabiliteit is energiezekerheid cruciaal", zei Terpstra. "Nederland moet voorbereid zijn op een langdurige verstoring." Naast kussengas wordt in het rapport gewezen op het belang van het vullen van de gasvoorraden en het openhouden van de eigen gasbergingen in Nederland.

Dat is nodig om een strategische voorraad te behouden, stelt Terpstra. Gasunie kijkt niet naar het openen van het Groningse gasveld, omdat het politiek en maatschappelijk niet aan de orde is. JA21 riep daar donderdag wel opnieuw toe op, maar een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in dat voorstel.

"Wij denken dat als de mogelijkheden van kussengas onderzocht worden, het gasveld in Groningen niet noodzakelijk weer open hoeft", stelde Terpstra.