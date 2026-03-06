EU schort visumvrij reizen voor Georgische diplomaten op

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie schort het visumvrij reizen op voor Georgische diplomaten. Als zij naar het Schengengebied willen, moeten ze daarvoor een visum aanvragen. De maatregel is een reactie op de aanhoudende schendingen van de democratie en fundamentele rechten door het Georgische regime, verklaart het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

Sinds oktober 2024 is de situatie in Georgië verslechterd, schrijft de commissie. Tegen demonstranten, politici van de oppositie en onafhankelijke media wordt hardhandig opgetreden. Dat heeft "een negatieve impact gehad op de situatie in Georgië en geleid tot schendingen van diverse grondrechten en internationale rechtsnormen".

Het is de eerste keer dat de commissie het nieuwe, aangescherpte EU-visumbeleid toepast. Het besluit om visa voor Georgische diplomaten te verplichten, is goedgekeurd door de EU-lidstaten.

Twee jaar verlengen

De opschorting gaat onmiddellijk in en geldt vooralsnog een jaar. Als de situatie in Georgië niet verbetert, kan de visumplicht met maximaal twee jaar worden verlengd. De Commissie kan besluiten de visumplicht uit te breiden tot alle Georgische burgers.

"Het is aan de Georgische autoriteiten om de situatie te verbeteren", benadrukt de Commissie.

De Commissie wil dat EU-lidstaten die een visumaanvraag krijgen, een grondige screening uitvoeren en een gesprek voeren over het doel van de aanvraag. Bij twijfels moet een visum worden geweigerd.