Gazprom stopt zaterdag met gasleveringen aan Oostenrijk

WENEN (ANP/DPA/RTR) - Het Russische staatsgasconcern Gazprom stopt zaterdag met de gasleveringen aan Oostenrijk. Het Oostenrijkse olie- en gasbedrijf OMV zegt daarover bericht te hebben gekregen van Gazprom. Oostenrijk is nog erg afhankelijk van Russisch aardgas, terwijl andere Europese landen de import van Russisch gas juist hebben stopgezet om de oorlog in Oekraïne.

Volgens OMV is het besluit van Moskou een reactie op een beslissing van de Internationale Kamer van Koophandel om het bedrijf een vergoeding van 230 miljoen euro toe te kennen in een geschil met Gazprom over onregelmatige gasleveringen. OMV had eerder al gezegd te stoppen met betalingen aan Gazprom om zo die vergoeding af te dwingen.

De Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer zegt dat het land zich al langer goed heeft voorbereid op het stoppen van de gasleveringen door Rusland. De gasvoorraden van Oostenrijk zijn volgens Wenen goedgevuld en kunnen voor meer dan een jaar aan de vraag voldoen. Ook heeft Oostenrijk het gebruik van gas verminderd en zijn er alternatieve bronnen.

Het Russische gas aan Oostenrijk loopt via pijpleidingen door Oekraïne. Het contract tussen Moskou en Kyiv over die gasleveringen loopt eind dit jaar af. Oekraïne heeft al gezegd dat contract niet te verlengen.